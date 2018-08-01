Ярославль, 1 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. К ярославскому Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Ярославской области с жалобой на то, что ее супруга, отбывавшего уголовное наказание в одном из учреждений УФСИН России по Ярославской области, заставляют носить специальный знак на одежде. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница ярославского омбудсмена В УФСИНе маркировку одежды осужденных отменили

Как следовало из обращения, администрация исправительной колонии поставила осужденного на профилактический учет и вменила ему обязательное ношение специального знака в виде красной полосы на одежде. Женщина настаивала на том, что подобная маркировка является дискриминационной, оскорбляет и унижает человеческое достоинство ее мужа.

Проанализировав нормативные документы, омбудсмен выяснил следующее: действительно, существует указание УФСИН России по Ярославской области, в соответствии с которым осужденные, находящиеся на профилактическом учете по различным основаниям, обязаны носить соответствующие отличительные знаки — нарукавные знаки различных цветов, нагрудные знаки с цветными полосами.

«Но вместе с тем, в Приказе Минюста России от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» содержится перечень практических инструментов профилактической работы с лицами, содержащимися в учреждениях УИС и поставленными на профилактический учет с целью недопущения совершения ими правонарушений. В указанном перечне какая-либо маркировка одежды не значится, что означает, что указание УФСИН противоречит положениям приказа Минюста», — сообщают в Аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил в УФСИН России по Ярославской области заключение о необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. В этом документе омбудсмен призвал службу исполнения наказаний принять меры по приведению положений указания УФСИН в соответствие с приказом Минюста.

Рассмотрев Заключение омбудсмена, Управление ФСИН по Ярославской области направило в учреждения системы УИС новое указание, в соответствии с которым документ, предписывающий маркировку одежды осужденных, отменен.