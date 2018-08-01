Тбилиси, 1 августа, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что нынешнее правительство Армении и премьер Никол Пашинян в своих реформах идут по его следам и повторяют его успехи. Об этом Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» 31 июля вечером.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Молодежь в Армении широко изучает мою книгу грузинских реформ и многое повторяет. В том числе повторяют мои успехи и стараются не повторить мои ошибки», — заявил Саакашвили.

Одной из главных своих ошибок прошлого экс-президент считает то, что в свое время не привлек к ответственности Нино Бурджанадзе и Бидзину Иванишвили, которые, по его оценке, являются главной опорой России в Грузии.

«Видимо, Пашинян счел, что моей ошибкой в свое время было то, что я не привлек к ответственности российских резидентов, и он эту ошибку не повторил», — сообщил Михаил Саакашвили.

В пространном интервью экс-президент дал свои оценки ситуации в Грузии, подготовке к предстоящим президентским выборам и выразил уверенность, что с победой оппозиционного кандидата на этих выборах в стране начнется смена власти.