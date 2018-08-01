Тбилиси, 1 августа, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Посольство США в Тбилиси в связи с приближающейся датой 10-летия августовской войны распространило специальное заявление, в котором призвало Россию вывести свои войска с грузинской территории на довоенные позиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец. США

«На следующей неделе исполнится 10 лет после того, как вооруженные силы России пересекли международную границу, вторглись в Грузию и попытались изменить ее границы путем применения силы. Несколько тысяч российских солдат вступили в город Гори и другие удаленные от зоны конфликта места, например, в порт Поти, в отдалении от главного боевого ареала. Россия также заняла тот участок Абхазии, который контролировала Грузия, где не велись бои. Нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства с целью их насильственного изменения», — говорится в заявлении американского дипломатического представительства.

Посольство США констатирует, что Россия до сих пор занимает территории Грузии, и напоминает, что по соглашению о прекращении огня российская сторона обязалась вывести свои войска на довоенные позиции.

Напомним, что, согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, войну Грузии против Южной Осетии начала грузинская сторона, а российские войска вошли на территорию Южной Осетии уже после начала военных действий. О том, что военные действия начала Грузия, говорится и в резолюции ПАСЕ, опубликованной вскоре после событий августа 2008 года.