Пекин, 1 августа, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Чтение с мобильных устройств стало самым затратным по времени увлечением среди китайских пользователей мобильного интернета за первую половину 2018 года, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Китайские пользователи мобильного интернета в среднем проводят по 39 минут в день за чтением и 34 минуты за просмотром видео и просмотром социальных сетей, говорится в докладе интернет-гиганта, занимающегося аналитикой больших данных Trustdata.

В докладе сказано, что 70 млн респондентов или порядка 26,4% китайских пользователей мобильных телефонов проводят от двух до четырех часов ежедневно в смартфонах. Сервис быстрого обмена сообщений WeChat компании Tencent является одним из самых популярных мобильных приложений.

Напомним, что интернет-сервисы и услуги все быстрее развиваются в Китае и набирают популярность. Две крупнейшие китайские интернет-компании Alibaba и Tencent обеспечили более четверти дохода отрасли и около 60% прибыли по итогам 2017 года.