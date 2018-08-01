Киев, 1 августа, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко должен оставаться светским политиком и не брать на себя религиозные миссии. Об этом в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя итоги празднования на Украине 1030-летия Крещения Руси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«У меня такое ощущение, что я живу не в Украине, а в Иране, или в Ватикане… Мы по Конституции светское государство, ХХI столетие. То, что я наблюдаю с экрана телевизора — это хроники Ирана. Только там ислам, а у нас «скрепное православие» или как его назвать? Я не против, молитесь, исповедуйте любую веру, молитесь каким хотите богам, но не нарушайте законодательство, и все будет хорошо», — сказал Чаплыга, комментируя участие президента Порошенко в праздновании исключительно со стороны раскольников из т. н. «Киевского патриархата».

По его словам, Порошенко нарушает Конституцию Украины, инициируя создание поместной автокефальной церкви.

«Нарушение законодательства в том, что у нас светское государство и у нас президент избран по светским процедурам. Я не понимаю, почему он берет на себя какие-то религиозные или культовые миссии? Я хочу, чтобы у нас был светский президент, который будет думать о том, как нас сделать космическим государством, о том, как сделать новую индустрию… Мне хочется слышать о создании новых рабочих мест», — добавил Чаплыга.

Как сообщало ИА REGNUM, на торжествах 28 июля президент Порошенко заявил, что после того, как Украинская православная церковь получит автокефалию, государство не будет вмешиваться в церковные дела.

«Я предлагаю обрубать все щупальца, какими орудует страна-агрессор. Там у них церковь неотъемлема от власти и поддерживает преступления Кремля. А это опасность для нашей независимости, нашей национальной безопасности. Это вынуждает нас действовать», — сказал Порошенко.

По его словам, создание автокефальной УПЦ «завершит утверждение независимости Украины».

Вместе с тем ранее президент Украины неоднократно обещал, что Украина официально получит от Константинополя автокефалию именно к празднику Крещения Руси. Однако Вселенский патриарх, несмотря на политическое давление Киева, дал понять, что в ближайшее время ожидать решения этого вопроса не стоит.