Киев, 1 августа, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Генерал Украины, бывший замруководителя Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что украинским солдатам нужно повысить оклады, потому что из ВСУ массово увольняются военнослужащие.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Об этом Романенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», комментируя просьбу министра обороны Степана Полторака к правительству поднять оклады военным с 1 октября.

«На вторую половину 2018 года рапорт (на увольнение) подали 18 тыс. человек… Прилагалось много усилий, чтобы заинтересовать людей в ряды ВСУ в условиях ведения гибридной войны. Теперь потерять позиции недопустимо. Поэтому министр обороны сделал обращение на премьер-министра на выделение 4,5 млрд грн (около 170 млн долл. — ред.) с 1 октября», — сказал Романенко.

Он считает, что в 2016 году правительство сделало ошибку, повысив оклады полицейским больше, чем военным.

«С тех пор и сейчас отстаиваю позицию, что это неправильно. Надо определять приоритеты для государства, если она ведет войну. Безусловно, нужно улучшать ситуацию в полиции. Но если война, по сути, в приоритете нашей государственности, тогда надо четко признать, что еще тогда (повышение зарплат в пользу полиции — ред.) было сделано неправильно…», — добавил Романенко.

Генерал также выразил уверенность в том, что правительство сможет найти средства для повышения окладов для ВСУ, «потому что положение очень непростое».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр обороны Украины Степан Полторак попросил премьер-министра Владимира Гройсмана рассмотреть вопрос о дополнительных расходах бюджета в 2018 году в сумме 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим.

По данным издания Ukrainian Military Pages, министерство обороны планирует повысить денежное обеспечение военным с 1 октября 2018 года.

«Причиной возможного увольнения с военной службы после окончания контракта является недостаточный уровень денежного обеспечения (36% опрошенных). В начале 2016 года минимальный размер денежного обеспечения военного составлял 7 тыс. грн. В то время это была достаточно значительная сумма», — сказано в письме на имя премьера.

По данным минобороны, с января по июнь 2018 года из рядов ВСУ уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года.