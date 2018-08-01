Анкара, 1 августа, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пять членов Рабочей партии Курдистана в провинции Ширнак, сообщает 1 августа Anadolu со ссылкой на источник.

Боевой беспилотник

Турецкие военные используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен, а также сдавшемуся добровольно.

По данным источника, курды были «нейтрализованы» ударом с беспилотника. О выживших не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. За более чем 30-летний период противостояния в боях погибли более 40 тыс. человек, в том числе и мирные граждане.