Южно-Сахалинск, 1 августа, 2018, 07:47 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста отношение нормальное. Считаю, что действия правительства России обдуманные и своевременные, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Городской думы г. Южно-Сахалинска Владимир Зайцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Комментировать эту инициативу особо нечего. Вопрос о повышении возрастной планки давно назрел, и его надо решать», — считает Зайцев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»