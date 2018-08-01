Москва, 1 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На торгах ICE 31 июля нефть Brent подешевела на 0,5% до $74,8 за баррель. Такое движение было вызвано рядом краткосрочных спекулятивных факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Пожалуй, самой главной новостью 31 июля стала распространенная агентством Reuters информация о том, что, по предварительным данным, страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти, обновив годовой максимум. На рынке стало больше нефти, что было соответствующе воспринято трейдерами фьючерсного рынка.

Рынок положительно отреагировал на статистику из США. Другие участники соглашения «ОПЕК+», в том числе Россия, пока не обнародовали статистику по добыче нефти в июле. Россия опубликует первые данные по добыче нефти до конца текущей недели, но, вероятнее всего, статистика тоже покажет рост добычи нефти за месяц.

С другой стороны, временное прекращение Саудовской Аравией экспорта нефти через Баб-эль-Мандебский пролив также влияет на нефтяные котировки, но положительно, поэтому существенного падения цены нефти пока не видно. Геополитический фон все еще продолжает оставаться напряженным. В ближайшие дни цена барреля Brent будет находиться в коридоре $74−75.