Москва, 1 августа, 2018, 07:08 — ИА Регнум. На торгах 31 июля вечером доллар снижался на 0,25% к рублю, а евро, наоборот, укрепилось к рублю на 0,18%. Создается впечатление, что рубль готов укрепляться к доллару и даже легко штурмовать отметку в 61 руб./долл. Однако многое будет зависеть от решения по процентной ставке в США, которое ФРС примет 1 августа, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Что касается пары EUR/RUB, она, видимо, чувствует себя комфортно в достаточно узком коридоре. Индекс государственных облигаций RGBI к 18:30 умеренно рос (на 0,13%); новость о новых санкциях ЕС против шести российских компаний на российские госбумаги, по-видимому, повлияла очень в малой степени. Нефть Brent 31 июля подешевела на 0,5% до $74,8 за баррель. Пара EUR/USD во вторник очень слабо снижалась на фоне противоречивой статистики по еврозоне: ВВП еврозоны во втором квартале вырос только на 2,1%, хотя рынок ожидал роста на 2,2%, зато инфляция в еврозоне за июль выросла на 2,1%, оказавшись на 0,1 процентного пункта лучше ожиданий рынка.

Сегодня, 1 августа, все внимание будет приковано к решению ФРС по процентной ставке. Однако решение ФРС будет объявлено только в 21:00 по мск, когда торги российской валютой уже завершатся, поэтому его влияния на рубль можно будет ожидать только 2 августа. Ожидается, что ФРС примет решение пока не повышать ставку, но не исключены сюрпризы от любящего удивлять рынок американского регулятора. Мы считаем, что доллар сегодня будет торговаться в коридоре 62,50−63,20 руб., курс евро по-прежнему останется в диапазоне 72,50−74 руб./евро.

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