Екатеринбург, 1 августа, 2018, 06:35 — ИА Регнум. В выборах депутатов Екатеринбургской городской думы могут принять участие семь партий. Именно такое количество уже зарегистрировано горизбиркомом.

Владислав Фальшивомонетчик Здание гордумы Екатеринбурга

В списке зарегистрированных — «Яблоко», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Гражданская платформа».

Напомним, туда же заявлен список партии «Коммунисты России». Но, возможно, его откажутся зарегистрировать из-за большого количества недействительных подписей. Выборы депутатов гордумы, напомним, пройдут 9 сентября.