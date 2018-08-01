Чита, 1 августа, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Наводнение, начавшееся в Забайкальском крае в ночь на 8 июля, всё ещё не покинуло регион. Хотя характер погоды существенно изменился в лучшую сторону и таких проливных дождей, из-за которых реки вышли из берегов, больше не наблюдается, уровень грунтовых вод по-прежнему то опускается, то поднимается, создавая серьёзные препятствия в устранении последствий стихии. Весьма любопытную информацию на этот счёт озвучила сегодня, 1 августа, в ходе заседания чрезвычайной комиссии губернатор региона Наталья Жданова. Из официального сообщения регионального правительства можно сделать вывод, что власти не понимают причин происходящих процессов и уповают на учёных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

«Откуда и почему так быстро поднялась вода, почему в некоторых населённых пунктах она до сих пор не уходит, несмотря на отсутствие осадков, в чём причина таких нетипичных для Забайкалья природных явлений, как сели и оползни. К анализу мы привлекли учёных», — заявила губернатор.

Между тем понять суть происходящего можно и без учёных мужей, достаточно вспомнить написанное в учебнике по природоведению, где говорится о том, что подъём грунтовых вод — это следствие обильных дождей, и что такой процесс возможен спустя две недели после наводнения.

Ну, а экологи, отвечая на вопрос забайкальского губернатора, дополнили бы, что сели и оползни связаны с массовой вырубкой лесов в регионе. Есть вопросы и у синоптиков.

«Почему в Росгидромете позакрывали гидрологические посты, сократили финансирование до минимума, а все государственные денежки предпочитают оставлять у себя в Москве, мол, — зарабатывайте сами. А как быть с простыми гражданами, которые просто разграбили АГК (автоматические гидрологические комплексы)? Так, например, на Ингоде в Лесном городке АГК украли через несколько дней после установки. А ведь именно там створ реки, по которому определяется подъём Ингоды в городе. И ещё несколько АГК постигла та же участь. А теперь, когда всех залило, возмущаются некомпетентностью гидрологов», — приводит довод один из читателей ИА «Чита.ру».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля, но режим ЧС в регионе объявили за несколько часов до того, как большая вода пришла в Читу. Затопленными оказались сотни домов и приусадебных участков. Также стихия смыла десятки мостов и разрушила более 100 километров в дорог. Но никаких предупреждений о возможном бедствии люди не получали и не успели подготовиться к эвакуации. Ущерб от наводнения уже превысил 1 миллиард рублей.