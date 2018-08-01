Чебоксары, 1 августа, 2018, 05:47 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется на территории четырёх муниципалитетатов, работы завершены на 47 объектах из 73. Дорожные работы ещё не начаты на четырёх участках в Чебоксарах, сообщили ИА REGNUM в минстрое Чувашии.

Gov.cap.ru Дорога. Чувашия

Ремонт и строительство дорог идут в Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в перечень включены 73 участка дорог общей протяженностью 143 км. В том числе дорожники приведут «в нормативное состояние» 30,5 км дорожного полотна в Чебоксарах, 10,1 км дорог в Новочебоксарске, отремонтируют 24 км дорог в Моргаушском районе и 47,4 км — в Чебоксарском районе. На региональной сети автомобильных дорог будет отремонтировано 31,2 км дорожного полотна.

В настоящее время работы завершены на 47 объектах. В Чебоксарах, по информации ведомства, отремонтировано 18 участков из планируемых 34 объектов. На 12 дорогах работы продолжаются.

«На четырёх объектах работы ещё не начаты. Согласно заключенным контрактам, дорожники будут работать на объектах в августе — сентябре на улицах Эльменя, Грасиса, Соколова. На улице Фучика будет обустроен заездной карман», — отмечают в ведомстве.

В Новочебоксарске работы завершены на 11 объектах из 13 плановых. Работы продолжаются на мосту по ул. Советской, данный участок разделен на два объекта. В Чебоксарском районе осталось завершить работы на двух участках («Типнеры — Челкасы — Почтовое км 0+000 — км 7+200», «Лапсары — Мокшино»), на остальных 18 дорогах работы завершены. В Моргаушском районе продолжаются работы на четырёх объектах.

«Отставаний от графиков и планов нет. На сегодня у дорожников имеются все условия, включая погодные, чтобы в срок завершить все запланированные работы. При этом количество объектов к концу дорожно-строительного сезона может увеличиться за счет образовавшейся экономии на торгах», — полагают в ведомстве.

В 2018 году для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в пределах Чебоксарской агломерации будет инвестировано 1 461 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 730 млн рублей, из регионального — 611 млн рублей, средства местных бюджетов составят 120 млн рублей.

Ранее власти заявляли, что основной задачей является приведение к 2025 году в нормативное состояние 85% автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации, что должно обеспечить безопасность, снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий.

Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации составляет 920 км, в том числе федеральная сеть — 80 км, региональная сеть — 231 км, местная сеть — 609 км.