Застройщик «отбил» 46 квартир в новостройке у банка-банкрота из Казани
Казань, 1 августа, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве некогда крупнейшего застройщика республики — ООО «Сувар Девелопмент» — отклонил притязания банкрота «ИнтехБанка». Одно из требований банка не стали включать в реестр кредиторов. Речь шла о сумме свыше 256 млн рублей, возврат которой обеспечен залогом — имуществом должника во второй очереди строительства жилого комплекса «Столичный» в Казани. В виде залога по договору кредитования выступали 46 квартир. Определение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ООО, зарегистрированное восемь лет назад, с весны 2017 года не ведёт деятельность, а глава компании после того, как в отношении экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело, проходил его фигурантом, успев побывать под домашним арестом.
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ООО «Сувар Девелопмент» признано банкротом и находится на стадии конкурсного производства. Долги компании превышают 5 млрд рублей, но далеко не все ходатайства от кредиторов рассмотрены. Среди крупных кредиторов компании, помимо «ИнтехБанка», присутствует и «Татфондбанк». Оба банка обанкрочены и лишены лицензии в 2017 году.
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ПАО «ИнтехБанк» подаёт требования частями. В этот раз суд отклонил притязания. Банк требовал признать обоснованными и включить в третью очередь реестра кредиторов претензии на 246 млн рублей (долг по возврату кредита), 2 358 904,12 рубля процентов за пользование кредитом, 7 497 945,18 рубля просроченных процентов, 504 780 рублей 21 копейку штрафных санкций за просроченные проценты как обеспеченные залогом. Договоры залога заключены в июне-июле 2016 года и включают имущество «по договору инвестирования строительства № 2206/16-СК