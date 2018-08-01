Пекин, 1 августа, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Прием при министерстве обороны КНР по случаю празднования 91-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая выпадала в этом году на первый день августа, прошел 31 июля в Пекине, передает агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Солдаты НОАК

От имени ЦК Компартии Китая, Госсовета КНР и Центрального военного совета, член Госсовета и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ выразил поздравления личному составу НОАК и военной полиции, находящимся в запасе служащим, милиции, ветеранам, героям войны и всем, кто является примером для подражания по случаю празднования 91-й годовщины со дня образования НОАК.

Китай будет твердо придерживаться мирного пути развития, следуя исключительно оборонной военной политике, а также сотрудничая с другими странами, продвигая проект «Нового шелкового пути», заявил Вэй на приёме. Кроме того, по его словам, Китай будет продвигать совершенно новый тип международных отношений, а также создавать единое будущее для всего человечества в безопасности и мире, поддерживая, при этом мировой порядок.

Армия также будет обеспечивать принцип «единого Китая» в отношении Тайваня, который является неотъемлемой частью китайской территории, заявил министр, подчеркивая, что он убежден в поражении сепаратистских сил в их попытках добиться «независимости Тайваня» в любой её форме.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля годовщину создания НОАК отметили в посольстве Китая в белорусском Минске. На церемонии присутствовал военный и военно-воздушный атташе КНР старший полковник Цюй Хуэйцзян.