Москва, 1 августа, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Аудитория мессенджера Telegram в России снизилась на 23% после апрельских блокировок, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Mediascope.

Joe The Goat Farmer Блокировка

Согласно данным исследования, в июне мессенджером ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн жителей России. В апреле же был зафиксирован исторический максимум российских пользователей Telegram — 3,7 млн человек. Таким образом, падение посещаемости на июнь 2018 года составляет 23%.

Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Это решение суд вынес в связи с неисполнением руководством мессенджера требования предоставить информацию в ФСБ о переписках людей, причастных к терактам в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Роскомнадзор разослал письма операторам связи, подозреваемым в использовании мессенджера Telegram для информационной рассылки абонентам, с предупреждением о репутационных рисках.