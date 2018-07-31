Виктория-де-Дуранго, Мексика, 1 августа, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Мексиканский минздрав сообщил о госпитализации 18 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в аэропорту штата Дуранго, сообщает Reporte Indigo.

Diego Galvan Arellano Аэропорт штата Дуранго

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали неблагоприятные погодные условия. На борту самолета находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Гвадалупе Виктория в штате Дуранго упал самолет компании AirMexico. По официальным данным, погибших в авиакатастрофе нет.