Москва, 1 августа, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью в Центрально-Африканской Республике трех российских граждан выразили в МИД РФ.

hdptcar Солдат патрулирует улицы столицы ЦАР

В российским внешнеполитическом ведомстве отметили, что посольство РФ в ЦАР не было информировано о нахождении в этой стране журналистов из России. Сейчас российская сторона в связи со случившимся находится в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю (префектура Кемо, ЦАР) были обнаружены тела убитых российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.