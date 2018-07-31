Лима, 1 августа, 2018, 02:26 — ИА Регнум. При столкновении двух поездов в Мачу-Пикчу (Перу) серьезные травмы получили пять человек, другие 18 отделались незначительными травмами, сообщает El Comercio со ссылкой на силы гражданской обороны страны.

Cathy Stanley-Erickson Перуанский поезд

Тяжелораненые доставлены в больницы городов Урубамба и Куско. На текущий момент железнодорожные пути перекрыты для ведения спасательных работ.

СМИ отмечают, что одной из возможных причин происшествия могла быть протестная акция местных жителей. Сообщается, что они перекрыли железнодорожные пути, из-за чего один из поездов затормозил, а следующий за ним состав врезался в последний вагон поезда. Тем не менее, власти сообщают о проведении расследования после окончания спасательный работ на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перу вблизи Мачу-Пикчу произошло столкновение пассажирских поездов. Сообщается, что один из поездов совершил экстренную остановку, что повлекло за собой столкновение с идущим позади поездом. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов. Пассажирами поездов в основном были туристы.