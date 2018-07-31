Москва, 1 августа, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Она сообщила, что Дадаев голодает уже 12 дней. Причиной голодовки стало перемещение Дадаева в ШИЗО, которое осужденный считает незаконным.

За колючей проволокой

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2017 г. осужденный за убийство политика Бориса Немцова и приговоренный к 20 годам заключения, Заур Дадаев был этапирован из московского СИЗО в колонию для бывших силовиков в Иркутске (колония №3).

Напомним, политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.