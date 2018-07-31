Москва, 1 августа, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Проведение допэмиссии акций российской группы компаний «Ангстрем» заблокировано входящей в «Ростех» компанией «Росэлектроника» и может сорвать гособоронзаказ, сообщили в пресс-службе «Ангстрема».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

"Представители АО «Росэлектроника» (входит в ГК Ростех) в совете директоров АО «Ангстрем» заблокировали проведение дополнительной эмиссии акций АО «Ангстрем» на сумму 160 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что до сих пор рассчитывали провести модернизацию производства для расширении ряда перспективной продукции для экспорта. Теперь на это нет средств, как и на финансовую реструктуризацию.

После введения Вашингоном санкций против всех крупных российских производителей полупроводниковой продукции, «Ангстрем» предложил план модернизации производства экспорта — в основном в Азию.

«В качестве источника финансирования должна была стать дополнительная эмиссия акций предприятия, что было согласовано с курирующим отрасль Министерством промышленности и торговли, заинтересованным в развитии завода», — пояснили в компании.

Планировался выпуск 320 млн акций по цене 0,5 рублей каждая. Общая сумма — 160 млн рублей. Эти бумаги должны были выкупить акционеры «Ангстрема», в том числе АО «Росэлектроника».

В компании пояснили, что отказ от проведения процедуры выпуска допэмиссии, возможно, отрицательно скажется на состоянии научно-производственного комплекса «Ангстрема».

"Кроме того, нестабильность работы предприятия может повлечь за собой срыв всей цепочки гособоронзаказа», — отметили в компании.

В компании отметили, что продолжают переговоры с «Росэлектроникой».