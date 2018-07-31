Москва, 1 августа, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Россия и Япония выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове с учетом интересов всех стран региона, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате «2+2».

NASA Earth Observatory Корейский полуостров

"Приветствовали позитивные тенденции, которые наметились в ситуации вокруг Корейского полуострова. Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость, чтобы не допустить срыва пока еще очень «хрупкого» процесса», — заявил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия высказала озабоченность в связи с развертыванием в азиатском регионе американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Японии Ицунори Онодэра на российско-японских переговорах в формате «2+2» заявил, что японская система ПРО, включающая себя систему Aegis Ashore, является исключительно оборонительной и не несет угрозы для России.