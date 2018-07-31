Москва, 1 августа, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Нештатные ситуации и трения с Россией — это то, чего вовсе не хотела бы Япония, заявил на пресс-конференции в формате «2+2» министр обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Находясь в Москве с визитом, японский министр призвал российских коллег повлиять на ситуацию с ростом военного потенциала России на Курильских островах.

«Россия является нашим важным соседом, и мы надеемся, что поддержание диалога и сотрудничества приведет к тому, что у нас не будет возникать нештатных ситуаций и ненужных нам трений», — сказал Онодэра.

Напомним, российско-японские переговоры в Москве прошли 31 июля. Онодэра заявил, что японскую систему ПРО не надо воспринимать как угрозу Москве — это только оборона.

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