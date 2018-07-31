Виктория-де-Дуранго, Мексика, 1 августа, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, на борту которого могли находиться не менее 80 человек, принадлежащий авиакомпании AeroMexico, разбился штате Дуранго, сообщает The Independent.

Venkat Mangudi Самолёт авиакомпании AeroMexico

По данным издания, представители мексиканских авиалиний заявили, что в компании были уведомлены о происшествии и ищут подтверждение информации о авиакатастрофе, а также пытаются выяснить детали произошедшего.

«В связи с аварией, произошедшей в аэропорту Гвадалупе Виктория в Дуранго, я указал отделам безопасности и спасательным службам следить за произошедшим. Официально нет данных о погибших или раненых. Подробности происшествия будут объявлены в ближайшее время», — заявил губернатор штата Хосе Аиспуро в своем Twitter.

Представитель аэропорта также заявил, что сведений о погибших пока не поступало. Аэропорт в настоящее время закрыт.