Москва, 1 августа, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Японская система ПРО нужна для обороны и никакой угрозы для России не представляет, заявил министр обороны страны восходящего солнца Ицунори Онодэра.

U.S. Missile Defense Agency Пуск противоракеты

Находясь в Москве на переговорах, Онодэра сказал:

«Я вновь пояснил российской стороне, что система противоракетной обороны, которой мы сейчас обладаем, включая Aegis Ashore, не является угрозой для России, а является абсолютно оборонительной системой».

Напомним, в Москве состоялась российско-японская встреча в формате «2+2». По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, участвующего в мероприятии, Токио и Москва собираются расширять сотрудничество в сфере безопасности.