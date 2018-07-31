Москва, 1 августа, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Центробанк выпустил памятные монеты в честь 50-летнего юбилея выхода первой серии мультфильма «Ну погоди!» на экраны, сообщает пресс-служба Банка России.

Cbr.ru Памятная монета

«В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 рубля, отчеканенные тиражом три тысячи штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж монет в обычном исполнении — 450 тыс. штук, в специальном (с цветным изображением) — 50 тыс. штук», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в декабре 2017 года Банк России выпустил шесть памятных монет из серии «Российская (советская) мультипликация» номиналами 3 и 25 рублей. В декабре на монеты попали герои мультфильмов «Три богатыря» и «Винни Пух».