Бамако, 31 июля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Вооруженные боевики атаковали 644 избирательных участка во время президентских выборов в Мали, что могло повлиять на 3% голосов избирателей африканской страны, 31 июля передает агентство Reuters.

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Накануне выборов в Мали также проходили вооруженные столкновения и беспорядки. Крупные бои происходили в одном из крупнейших городов Мали, Томбукту.

Тем не менее, выборы в Мали признаны иностранными наблюдателями состоявшимся. Глава миссии Сесиль Киенге отметил «несколько нарушений в распределении избирательных карт». Наблюдатель от Африканского союза и стран Сахеля Пьер Буйоя не увидел нарушений и назвал условия проведения выборов «приемлемыми».

На выход во второй раунд выборов, по предварительной информации, претендуют три кандидата — действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта, его многолетний противник Сумайлу Сиссе и золотой магнат Алиу Диалло.

Результаты первого тура президентских выборов в Мали должны быть озвучены в ночь с 31 июля на 1 августа.

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