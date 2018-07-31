Киев, 31 июля, 2018, 23:09 — ИА Регнум. В течение первого полугодия 2018 года объемы производства на Украине свинины уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил 31 июля украинский Госстат на своей официальной странице.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна

Снижение объемов производства повлияло на количество готовой продукции на складах предприятий. К концу июня 2018 года запасы мяса сократились на 10%.

Напомним, за прошлый год мясная корзина подорожала на 35%, а граждане Украины едят мяса в два раза меньше, чем европейцы.

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