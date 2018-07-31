Киев, 31 июля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. От 85 до 90% безработных, зарегистрированных в центрах занятости крупных украинских городов, имеют высшее образование, заявил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко 31 июля, сообщило агентство «Униан».

Бен Шан. Безработные. 1938

"Невероятно мешает рынку профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так ментально сложилось, что до 80% выпускников школ пытаются поступить в высшие учебные заведения, и меньше 30% получают профессиональное образование. Зеркально противоположная статистика для стран Европы: там до 30% в высшие учебные заведения поступают, и 70% получают профессиональное образование», — прокомментировал сложившуюся ситуацию чиновник.

Ярошенко также отметил, что если считать всех безработных Украины, то доля имеющих высшее образование достигает 47%.

Он уточнил, что на Украине наблюдается избыток юристов и экономистов — на три тысячи вакансий претендует пять тысяч желающих.

Напомним, 93% украинских гастарбайтеров занимаются простым физическим трудом, не требующим особых знаний.

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