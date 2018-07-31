Москва, 31 июля, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Центрально-Африканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, сообщает 31 июля пресс-служба ведомства.

verkeorg Уголовное дело

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК России «Убийство».

В СК подчёркивают, что расследование будет проведено «в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права», в том числе будут направлены запросы о правовой помощи.

Сообщается, что Следственный комитет также «готов оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления, совершённого в отношении журналистов».

Как передавало ИА REGNUM, тела троих российских журналистов были найдены 31 июля в 300 километрах от столицы Центрально-Африканской Республики. По предварительным данным, съёмочная группа подверглась нападению неизвестных боевиков на блокпосту возле населённого пункта Сибю.

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