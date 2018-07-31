Москва, 31 июля, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Ситуация в Армении и действия ее нового руководства противоречат их заявлениям об отказе преследовать членов предыдущего правительства страны, заявил 31 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов об арестах в Ереване бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», — сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что в этой ситуации затронута возможность нормальной работы структур СНГ, в которых представлена в том числе и Армения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году. По этому же делу обвиняются экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров.