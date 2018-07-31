Каир, 31 июля, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Полиция Египта уничтожила пятерых исламистов и арестовала ещё пятерых в ходе спецоперации в районе Эль-Обур в Каире, 31 июля передает агентство Associated Press.

Tienphong.vn Египетская полиция

Согласно сообщению полиции, убитые и арестованные боевики принадлежали к радикальной группировке, отколовшейся от террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в 2013 году военные Египта свергли ставленника «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммеда Мурси и объявили исламистскую группировку, пришедшую к власти в стране в результате так называемой «арабской весны», вне закона.

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