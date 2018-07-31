Лима, 31 июля, 2018, 21:38 — ИА Регнум. В Перу вблизи цитадели древнего государства инков Мачу-Пикчу произошло столкновение двух пассажирских поездов, 31 июля передает агентство Associated Press.

Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость

По информации с места происшествия, один из поездов совершил экстренную остановку, второй поезд въехал в него, в результате чего оба сошли с рельсов.

Сообщается, что пассажирами поездов были в основном туристы. Число жертв и пострадавших в результате столкновения пока неизвестно.

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