В Перу столкнулись два пассажирских поезда
Лима, 31 июля, 2018, 21:38 — ИА Регнум. В Перу вблизи цитадели древнего государства инков Мачу-Пикчу произошло столкновение двух пассажирских поездов, 31 июля передает агентство Associated Press.
Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость
По информации с места происшествия, один из поездов совершил экстренную остановку, второй поезд въехал в него, в результате чего оба сошли с рельсов.
Сообщается, что пассажирами поездов были в основном туристы. Число жертв и пострадавших в результате столкновения пока неизвестно.
Читайте также: Пассажирский поезд столкнулся с трактором на юге Чехии