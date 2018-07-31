Магнитогорск, Челябинская область, 1 августа, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Житель города Магнитогорска (Челябинская область), укравший из магазина продукты и алкогольные напитки на сумму 30 тысяч рублей, задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Victor Арест

«В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение о том, что ночью в одном из продуктовых магазинов произошло хищение продуктов питания, алкоголя на сумму более 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и установили его личность. Выяснилось, что продукты украл ранее судимый житель Магнитогорска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Магнитогорцу грозит пять лет лишения свободы. Пока с него взята подписка о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Магнитогорске под суд отдан бывший глава образовательного центра за махинации и злоупотребления служебным положением. Одной из его афер стала «премия» в 18 млн рублей, которую он сам себе выписал.