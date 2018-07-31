Бишкек, 31 июля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о перемещении служебного и гражданского оружия между странами Союза, сообщили 31 июля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В соответствии с соглашением, Евразийская экономическая комиссия разработает и утвердит единую форму разрешительных документов на перемещение служебного и гражданского оружия.

Напомним, закон о ратификации вышеуказанного соглашения ЕАЭС был принят Жогорку Кенешем (парламентом) Киргизии 28 июня. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.