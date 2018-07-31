Наводнение во Вьетнаме: Военные пытаются спасти от потопа Ханой
Ханой, 31 июля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Вьетнамские военные, спасатели и гражданские волонтеры выстроили несколько дамб вокруг Ханоя для спасения города от наводнения, 31 июля передает агентство Associated Press.
Rob Simmonds
Ханой. Вьетнам
Часть пригородов 7,5-миллионного города уже затоплена, известно о гибели троих человек в округе Чунг Май. Центральные районы столицы Вьетнама пока удается спасать от потопа.
При этом, по сообщениям синоптиков, в ближайшие дни ливни, ставшие причиной наводнений и выхода рек из берегов, будут только набирать силу.
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