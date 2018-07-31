Барселона, Испания, 31 июля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне пассажиры авиарейса были эвакуированы из-за возгорания мобильного телефона. Об этом сообщается 31 июля в микроблоге авиакомпании Ryanair в Twitter.

manuelfloresv Аэропорт «Эль-Прат»

По сообщениям местных СМИ, самолёт, направлявшийся на Ибицу, уже готовился ко взлёту, когда у одного из пассажиров на борту загорелось электронное устройство.

Из-за инцидента вылет рейса был отменён, пассажиры были эвакуированы с воздушного судна при помощи надувного трапа. В результате произошедшего никто не пострадал.