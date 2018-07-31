Бишкек, 31 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Бишкека продлил арест бывшего председателя правительства Киргизии Сапара Исакова до 5 октября, сообщает 31 июля агентство «КирТАГ».

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Бывший глава правительства, подозреваемый в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, останется в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Напомним, 24 июля Верховный суд Киргизии рассмотрел апелляционную жалобу Исакова на меру пресечения. Суд оставил бывшего главу правительства под арестом на время следствия. Решение обжалованию не подлежит.