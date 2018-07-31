Банги, 31 июля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, предположительно убитые в Центральноафриканской Республике, были направлены туда «Центром управления расследованиями», подконтрольным Михаилу Ходорковскому, сообщает 31 июля РИА Новости.

Khodorkovsky.ru Михаил Ходорковский

По информации агентства, ссылающегося на заявление представителя этого «Центра» Анастасию Горшкову, эта структура направляла в Центральную Африку съемочную группу, в составе которой были Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

«Совместный проект, совместно с нами делали фильм. Не сотрудники, они делали с нами фильм. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев — всё так. У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они», — цитирует агентство слова Горшковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля рядом СМИ были опубликованы материалы, предполагающие, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты на территории ЦАР в ходе работы над фильмом о частных военных компаниях.

Официальных подтверждений их гибели пока нет. МИД России занимается выяснением этого вопроса.