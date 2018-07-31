Харьков, Украина, 31 июля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Орджоникидзевский суд Харькова приговорил 84-летнего ученого Мехти Логунова к двенадцати годам тюрьмы за «сбор информации в пользу России», сообщила пресс-служба харьковской прокуратуры 31 июля на официальном сайте.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

«Действуя во вред обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал сведения касательно государственного оборонного заказа, который выполняется одним из научных центров города на основании договоров с министерством обороны Украины», — сказано в сообщении.

Как утверждают обвинители, собранную информацию ученый в дальнейшем планировал передать спецслужбам России.

Напомним, как сообщил народный депутат Украины Виталий Куприй, служба безопасности Украины открыла дело против действующего президента Украины Петра Порошенко.

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