Ташкент, 31 июля, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Первый в Узбекистане горнолыжный курорт международного уровня планируется открыть в декабре 2018 года, сообщает 31 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

Горные лыжи

К декабрю в Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется построить две канатные дороги протяженностью 3 км, 13 горнолыжных трасс протяженностью 12,3 км, городок из 21 строения и другие объекты. Общая площадь будущего горнолыжного курорта Amirsoy составит 900 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля узбекская компания Amirsoy Mountain Resort и PGI из Андорры подписали соглашение о координации строительства горнолыжного курорта международного класса.