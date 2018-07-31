Москва, 31 июля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. ДТП с участием трамвая и грузовика произошло днём 31 июля в московском районе Лефортово, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла в районе дома № 13 по улице Красноказарменная. Сообщается, что в результате столкновения грузовик перевернулся.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники полиции.

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