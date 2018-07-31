Николаев, Украина, 31 июля, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины, по решению областного суда, русский язык лишен регионального статуса, сообщает 31 июля пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Уточняется, что данное решение суд принял в ответ на поступивший иск прокуратуры, требующий признать недействительным решение областного совета, предоставившего в 2012 году русскому языку статус регионального.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины власти последовательно пытаются вытеснять из употребления русский язык несмотря на то, что большинство населения считает его родным.