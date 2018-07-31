Челябинск, 1 августа, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Количество ночных автобусных рейсов до аэропорта Челябинска с 1 августа выросло, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Brateevsky Ночной автобус

«С 1 августа 2018 года увеличивается количество вечерних и ночных рейсов по маршрутам №1 (Ж/д вокзал — Аэропорт) и №45 (Авт. парк — Аэропорт)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что до сих пор в аэропорт ночью следовало порядка 20 рейсов. Теперь добавились новые. Так, на автобусном маршруте №1 теперь следующее расписание:

от ж/д вокзала до аэропорта 23:40, 00:30, 02:08, 02:58, 04:03, 04:53;

от аэропорта до ж/д вокзала 22:45, 23:35, 01:13, 02:03, 03:08, 03:58, 05:03, 05:48.

На автобусном маршруте №45:

от остановки «Автоцентр» до аэропорта 21:45, 22:10, 22:35, 23:07, 00:04, 01:01, 02:26, 02:55, 04:20;

от аэропорта до «Автоцентра» 23:07, 00:04, 01:01, 01:58, 03:23, 04:00, 05:17.

Напомним, в Челябинске автобусные перевозки осуществляет предприятие «Общественный городской транспорт», созданное на место обанкротившегося «Челябавтотранса». Альтернативой автобусам служат маршрутные такси, к которым у челябинцев есть претензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня начальник городского управления транспорта Челябинска Роман Болотов покинул свой пост, занятый теперь Максимом Кичеевым, который был главным специалистом управления. Теперь планируется достичь паритета между муниципальными и частными перевозчиками и обновить транспорт.

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