Тбилиси, 31 июля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. На турецких чайных плантациях в провинции Риза работает около 10 тыс. граждан Грузии, пишет 31 июля газета «Сакартвелос республика» со ссылкой на генеральное консульство Грузии в Трабзоне.

Чайные плантации в Турции

Дипломаты генконсульства побывали на пяти чайных заводах в Ризе и встретились с грузинскими рабочими. Сотрудники дипломатического ведомства объяснили согражданам их правовое положение.

Напомним, в 2017 году уровень безработицы в Грузии составил 13,9%, поэтому граждане страны уезжают на заработки в другие страны. Чайная промышленность в Грузии была полностью уничтожена после распада СССР. В настоящее время власти пытаются восстановить плантации.

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