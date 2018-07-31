Банги, 31 июля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Российские дипломаты выехали на опознание тел трех человек, погибших в Центральноафриканской республике, которые могут быть гражданами РФ, заявила 31 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что в Центральноафриканской республике убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, снимавшие документальный фильм о российской частной военной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, официальных подтверждений этого пока никто не опубликовал. МИД РФ в контакте с властями Центральноафриканской республики пытается выяснить личности погибших и их гражданство.