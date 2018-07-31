Скопье, 31 июля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал сограждан поддержать переименование страны в «Северную Македонию» на предстоящем 30 сентября референдуме, 31 июля передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

«Скажите «да!», и вы воспользуетесь возможностями, предлагаемыми Европейским союзом. Скажите «да!» гарантированной стабильности и безопасности благодаря членству в НАТО», — заявил Заев в ходе своего выступления в Скопье.

Напомним, название «Македония» четверть века являлось препятствием для вступления бывшей югославской республики в НАТО и ЕС — все её попытки блокировала Греция, считающая имя страны-соседа угрозой своему суверенитету и историческому достоинству.

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