Великий Новгород, 31 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. С 1 августа по 30 октября в связи с ремонтом путепровода на автомобильной дороге М-10 (Москва — Санкт-Петербург) будут закрыты съезды из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и въезд в город со стороны Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия», ремонт будет проходить на 1-м км подъезда к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга у деревни Подберезье.

Иван Шилов ИА REGNUM Новгородский Кремль

На три месяца ремонтных работ на этом участке трассы будет организована временная съема организации дорожного движения. Транспортные потоки из Великого Новгорода в Санкт-Петербург будут направлять по правому съезду (на Москву), после чего необходимо будет осуществить разворот в деревне Котовицы перед мостом через реку Волхов в направлении Санкт-Петербурга.

Движение со стороны Москвы в Великий Новгород будет организовано следующим образом: в деревне Подберезье на 531 км на светофоре нужно будет развернуться обратно (в сторону Москвы), а затем двигаться в Великий Новгород через съезд на 530-м км трассы (прямо, через направление С-Петербург — Великий Новгород).

Изменения не коснутся движения транспортных средств из Санкт-Петербурга в Великий Новгород и из Новгорода в Москву, а также основного транзитного движения по М-10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из-за ремонта путепровода на трассе М-10 в Чудово Новгородской области образовались многокилометровые пробки, в связи с чем дорожники пересматривали схему организации движения по автомагистрали, а затем сокращали сроки ремонтных работ.