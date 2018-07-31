Москва, 31 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Переговоры с министром обороны Японии проходят откровенно и содержательно, заявил 31 июля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Mid.ru Делегация из Японии перед встречей в формате 2+2

«Сегодня мы с министром обороны Японии, господином Онодэрой подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации. Диалог получился откровенным, открытым», — сказал Сергей Шойгу и добавил, что надеется на продолжение содержательного обсуждения наиболее важных и острых вопросов.

Министр обороны России подчеркнул, что такой диалог между главами внешнеполитических и военных ведомств России и Японии очень важен для безопасности и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 31 июля в Москве начались российско-японские переговоры в формате «2+2». С российской стороны в нем участвуют министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.