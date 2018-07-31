Башкирия, 20 июля, 2005, 12:00 — ИА Регнум. 19 июля в Йошкар-Оле стартовал всероссийский зональный турнир юных футболистов "Кожаный мяч". 12 команд из Марий Эл, Кировской, Пермской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областей, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии будут оспаривать путевку на всероссийский уровень в течение недели на футбольных полях Йошкар-Олы, сообщает йошкар-олинская радиостанция "Пульс-радио".